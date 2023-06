OPINIE | Dosar de Bookfest, București 2023

21:30

Comunicarea strategică a devenit un element vital pentru succesul oricărei companii. Acum șase ani, Qubo Communication a intrat pe piața din Republica Moldova nu doar cu o viziune inovatoare și cu abordări progresive ci cu un suflu nou în industrie. AGORA organizează pe 5 iunie o nouă ediție de ROOFOFFLINE. De această dată, am intitulat-o MAD about AD și vom pune în lumină piața publicitară autohtonă. Până atunci, am decis să vă deschidem ușile spre lumea agențiilor de publicitate și de comunicare de la noi și să vă permitem să înțelegeți care este esența acestei activități. Următorul studiu de caz vine de la QUBO, o companie de consultanță în comunicarea strategică care implementează proiecte de comunicare integrată de la A la Z.