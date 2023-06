FOTO Aur pentru o polițistă de frontieră din Moldova, la un campionat din România 

12:30

Cehia va deschide în Moldova oficiul unui atașat militar. Sediul urmează a fi inaugurat în luna august, curent, a declarat prim-ministrul ceh Petr Fiala. Oficialul susține că astfel va fi facilitat schimbul de informații în domeniul securității și apărării între cele două țări. „Companiile Cehiei sunt bine echipate pentru a ajuta Moldova să își echipeze […]