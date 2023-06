VIDEO/ Dumitru Vicol: R. Moldova i-ar lua vreo 100 de ani ca să ajungă la nivelul României în termeni de PIB

10:40

Ucraina este gata de mult așteptata contraofensivă pentru eliberarea teritoriilor ocupate de armata rusă. Chiar dacă forțele Kievului mai au nevoie de armament și muniții suplimentare, inclusiv sisteme de apărare Patriot, Ucraina nu mai poate aștepta câteva luni. Declarația a fost făcută de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, într-un interviu pentru The Well Street […] Articolul Război în Ucraina, ziua 465. Zelenski: Ucraina este gata de contraofensivă. Am avea nevoie de mai multe muniții, dar nu mai putem aștepta. apare prima dată în Vocea Basarabiei.