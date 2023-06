Șeful mercenarilor „Wagner” spune că trupele sale sunt gata să apere Belgorodul, dar are o condiție:Nu vrem să ajungem cu fundul gol în frig

11:30

Marea Britanie va oferi un nou sprijin R. Moldova pentru a face față presiunilor Rusiei. Declarația a fost făcută de premierul de la Londra, Rishi Sunak, după participarea la Summitul CPE, desfășurat la Bulboaca. ”În calitate de primul premier britanic care a vizitat R. Moldova, sunt încântat să anunț un nou sprijin pentru a o ajuta în fața agresiunii ruse. R. Moldova nu este singură” a scris Sunak pe pagina sa de Twitter. As the first British Prime Minister to visit Moldova, I’m pleased to anno...