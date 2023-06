VIDEO Erdogan a depus jurământul în calitate de preşedinte al Turciei

20:20

De la începutul acestui an, în Republica Moldova s-au făcut doar două transplanturi de organe, unul de ficat și altul de rinichi, în timp ce pe listele de așteptare sunt peste 100 de oameni, unii în stare gravă. Donatori vii sunt extrem de puțini, iar pe cei în moarte cerebrală nu are cine să-i identifice, […] Articolul În acest an, în Moldova s-au făcut doar două operații de transplant: Oamenii nu vor să doneze din motive religioase apare prima dată în Realitatea.md.