Kârgâzstanul, o ţară aliată a Moscovei, „gata să lucreze mână în mână cu UE“

Rusia va reveni la START dacă SUA renunță la „poziția lor ostilă” (MAE) Rusia va reveni la respectarea deplină a tratatului Noul START privind măsurile pentru reducerea şi limitarea în continuare a armelor strategice ofensive (Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms) dacă Washingtonul va renunţa la „poziţia sa ostilă” faţă de Moscova, au relatat agenţiile de presă ruse, citându-l pe ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov - transmite Reuters ș...