Erdogan depune astăzi jurămîntul

17:00

Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a luat decizia de a reveni în politică spontan, chiar pe 2 iunie, fiind supărat că a fost inclus în lista sancțiunilor Canadei. Platon a mai menționat că nu știe încă dacă își va crea un partid sau o mișcare, transmite tv8.„Decizia am luat-o azi, este spontană după ce am citit știrea. Am înțeles că gata, au fost trecute toate limitele. Sigur, î