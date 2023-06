,,Fără rachete și fără Rusia”. Moldova, centrul Europei pentru o zi!

10:10

Ești gata să-ți transformi weekendul într-o călătorie palpitantă prin evenimente deosebite? Află ce te așteaptă în primul weekend al verii și bucură-te de fiecare clipă! Lumea copilăriei Vino alături de cei mici și bucurați-vă de un eveniment plin de distracție, educație și aventură, cu intrare complet liberă! Fii parte din această experiență memorabilă și creează amintiri de neuitat alături de cei dragi. Când? 2-3-4 iunie 2023, începând cu ora 11:00 Unde? Parcul […] The post Top evenimente la care poți merge în această săptămână în Chișinău (2-4 iunie) appeared first on NewsMaker.