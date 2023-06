Indonezia propune un plan de pace pentru Rusia și Ucraina, inițiativă deja criticată

13:10

Guvernator BNM: 2023 va fi un an de redresare economică; Reforma a asigurat un nivel înalt de reziliență a sectorului bancar Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, susține că anul 2023 va fi un an de redresare și revenire. Potrivit lui, relaxarea condițiilor monetare va crea premise pentru relansarea economiei, scăderea nivelului inflației va aduce previzibilitatea și stabilitatea necesare activității economice, iar sistemul bancar este pregătit pentru a asigura finanțarea co...