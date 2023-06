(video) Vlah pleacă în Turcia, la ceremonia de învestire a lui Erdogan: Sunt onorată și mândră să particip, din nou, la un eveniment atât de important

17:20

„M-am născut într-o familie cu 11 copii, cu un tată violent, alcoolic. Nimeni nu credea că voi ajunge unde am ajuns. În mintea mea permanent vroiam să mă sinucid. Mă gândeam ce viață trăiesc eu, văd conflicte, violență, sunt sărac. Nimeni nu credea că voi ajunge unde am ajuns, dar am reușit să demonstrez contrariul”. Este istoria lui Vitalie, care a avut o copilărie de calvar, dar prin muncă, a reușit să-și schimbe destinul, iar prin perseverență, s-a căsătorit cu fata la care visa și de care se îndrăgostise la nebunie. Bărbatul a povestit, într-un monolog la Dorin Galben, cum era să dea foc la biserica pe care o frecventa mama sa, dar și cum a ajuns să se dezvolte și să facă afaceri, în pofida greutăților cu care s-a confruntat de mic copil, scrie SHOK.md.