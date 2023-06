În mai, prețurile la produse alimentare s-au redus la cel mai mic nivel din ultimii doi ani, anunță FAO

16:10

Sâmbătă, 10 mai, curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei va găzdui cea de-a doua ediție a evenimentului „Moldova are artă", dedicat promovării tezaurului cultural al țării. În acest an, tematica evenimentului va fi „Chișinăul are artă", proiectul fiind susținut de Primăria municipiului Chișinău. Pentru al doilea an consecutiv, pe aceeași scenă vor urca personalități […]