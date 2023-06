Anul de studii 2022-2023 s-a încheiat. Vezi care sunt performanțele elevilor și profesorilor din raionul Nisporeni!

14:30

Școala de Muzică din orașul Nisporeni are plăcerea de a vă invita la Concertul de Gala al elevilor săi, un eveniment special ce va avea loc duminică, 4 iunie, începând cu ora 10:00, în incinta Centrului de Cultură și Tineret „Luceafărul”. Acest concert reprezintă o ocazie excelentă de a descoperi... The post Concertul de Gala al elevilor Școlii de Muzică din Nisporeni: O sărbătoare a talentului și pasiunii pentru muzică appeared first on ALBASAT.