FOTO, VIDEO Explozie puternică în portul Berdiansk. Administrația regiunii ocupate dă vina pe Ucraina

Celebra formație FC Barcelona are mari probleme, după ce în urma acuzațiilor de corupție riscă să fie exclusă din toate competițiile europene, desfășurate sub egida UEFA, printre care și Liga Campionilor. Parchetul din Barcelona a dezvăluit existența unor plăți suspecte către Jose Negreira, fostul șef al arbitrajului spaniol. Atât autoritățile spaniole, cât și UEFA, au […]