Ion Chicu: Sper guvernarea să trateze cu seriozitate declarațiile lui Klaus Iohannis

07:50

NEXTA Centrul Național Anticorupție “se discreditează” prin acțiunea împotriva rezultatelor votării din Găgăuzia, iar argumentele CNA pe cazul dat “sunt ridicole”, afirmă fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. The post OPINIE: CNA se discreditează prin acțiunea împotriva rezultatelor votării din Găgăuzia first appeared on NEXTA.