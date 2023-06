LT “A. Pușkin” din Soroca, care sunt secretele din spatele succesului la BAC

14:00

Tragedia care s-a început în februarie 2022 la vecinii noștri din Ucraina a influențat mult și activitatea Filiala Bibliotecii pentru copii „Steliana Grama” din Soroca. Or, chiar de la început noi am fost alături de familiile refugiate, stabilite în municipiul Soroca. Am muncit mult ca să aducem pe fața copiilor războiului un zâmbet, să-i facem […] Post-ul Proiectul care a schimbat viața refugiaților și viața noastră apare prima dată în Observatorul de Nord.