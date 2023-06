LIVE: Conferință de presă susținută de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean și premierul Republicii Cehe, Petr Fiala

13:10

LIVE TEXT: 12:45 Kilicdaroglu a votat la Școala Primară Argentina din capitala Turciei, Ankara. „Pentru a scăpa de regimul tiranic și pentru a instaura o democrație reală, fac un apel la toți cetățenii să meargă la secțiile de votare. Aceste alegeri au loc în condiții dificile din cauza încercărilor de înșelăciune, dar cred că cetățenii ... Turcii îşi aleg astăzi preşedintele – Erdogan, marele favorit după primul tur – Ce șanse are opoziția să-l învingă pe „Sultan" – Prezența la vot pare să fie mai mare decât în primul tur