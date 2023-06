„Nu mai au „отмазки” pentru a nu micșora”. Slusari anunță că Energocom a trimis către Moldovagaz prognoza prețului de vânzare a gazelor în 2023

13:40

Italia susține Republica Moldova, Ucraina și Georgia pe calea spre aderarea la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de premierul Italiei, Giorgia Meloni, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene, care are loc în aceste momente la Bulboaca. „Prezența noastră aici este o ocazie, un prilej de a discuta între noi și a merge mai în […]