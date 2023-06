România nu a atacat Uniunea Sovietică în 22 iunie 1941, ci a răspuns la agresiunea sovietică începută în 28 iunie 1940

11:30

Republica Moldova găzduieşte un eveniment unic în istoria sa. Aproximativ 50 de lideri europeni vor participa la doilea summit al Comunităţii Politice Europene (CPE). Acesta este un for de discuții înființat în urmă cu un an, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Or, cerul Republicii Moldova este împânzit cu avioanele oaspeților care și-au …