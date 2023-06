(VIDEO) La un pas de tragedie. Sute de copii s-au îmbulzit în fața unui magazin din Rusia pentru înghețată gratis

11:00

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a oferit mai multe declarații pentru presa de la Bulboaca, unde se desfășoară summitul Comunității Politice Europene. Borrell și-a exprimat regretul cu privire la cele două victime în urma atacului cu rachete asupra Kievului în noaptea de 1 iunie. Potrivit oficialului, el […] The post Borrell: Rusia nu este aici nu pentru că nu am vrea să o invităm, ci pentru că Putin a exclus-o appeared first on NewsMaker.