Cea mai tristă statistică din Ucraina. Peste 483 de copii au fost uciși, iar 989 răniți. Câți au fost deportați ilegal

Moscova și Minsk trebuiau să rezolve problema ucraineană încă din 2014-2015, a declarat președintele belarus, Alexandr Lukașenko, la o întâlnire cu șefii de securitate și servicii speciale. „Probabil singura greșeală pe care am făcut-o a fost că nu am rezolvat această problemă în 2014-2015, când Ucraina nu avea nici armată, nici pregătire… Toată lumea dorea să […]