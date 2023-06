Maia Sandu face totalurile Summitului istoric din Moldova: Principalele subiecte abordate și decizii luate

08:20

Astăzi este o zi importantă pentru Castel Mimi și Familia Trofim, susține Ariana Trofim care apare într-o fotografie cu Adrian Trofim, co-proprietar al Castelului. Gazda a dorit, în dimineața zilei de 1 iunie, succes colectivului Castelului și tuturor celor implicați în acest eveniment. „Astăzi este o zi importantă și foarte valoroasă pentru Castel Mimi și […] The post Gazda Castelului de la Bulboaca, unde sunt așteptați oficialii europeni: O zi foarte valoroasă pentru familia noastră appeared first on NewsMaker.