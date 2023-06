Cele mai importante declarații ale președintelui Zelenski, din conferința de la Bulboaca. Facem sinteza

17:00

Lumea în care trăim a eliberat de bunăvoie scaunul din capul mesei și a așezat acolo tehnologia în toate formele ei. Influența digitală a devenit o forță imposibil de ignorat, iar agențiile de marketing sunt provocate din ce în ce mai mult să găsească căi neumblate, dar în același timp funcționale, pentru a redefini modul în care brandurile interacționează cu audiența lor. AGORA organizează pe 5 iunie o nouă ediție de ROOFOFFLINE. De această dată, am intitulat-o MAD about AD și vom pune în lumină piața publicitară autohtonă. Până atunci, am decis să vă deschidem ușile spre lumea agențiilor de publicitate și de comunicare de la noi și să vă permitem să înțelegeți care este esența acestei activități. Următorul studiu de caz vine de la ADCENTER, una dintre cele mai bine cotate agenții de marketing digital din Republica Moldova.