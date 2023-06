Stoltenberg: „Toți membrii NATO sunt de acord că Ucraina va deveni membru al alianței”

11:50

ADIO, AS Roma! Jose Mourinho a bătut palma cu noua echipă Finala Europa League, pierdută la loviturile de departajare în fața celor de la Sevilla (1-1, 1-4), este ultimul meci pentru Jose Mourinho (60 de ani) pe banca lui AS Roma. Cel puțin așa susține presa internațională, care scrie că "The Special One" a bătut deja palma cu PSG. Antrenorul portughez urmează să-l înlocuiască la campioana Franței pe Christophe Galtier. Englezii de la Daily Star scriu că afacerea "Jose Mourinho la PSG este 110%...