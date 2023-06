50 mii de oameni au participat la redeschiderea OrheiLand

14:20

Republica Moldova a primit astăzi, din partea Poloniei, arme și muniții. Anunțul a fost făcut de ministrul polonez de interne, Mariusz Kamiński. „Moldova independentă și suverană, rezistând încercărilor de destabilizare internă, are nevoie de sprijinul nostru! De aceea am decis să predau poliției moldovenești un transport uriaș (2 Hercules și 4 Cass) de arme, muniții […] Articolul Moldova a primit arme și muniții din partea Poloniei: „Țara are nevoie de sprijinul nostru” apare prima dată în Realitatea.md.