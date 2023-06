„Căile Ferate Ucrainene” vor repara 400 km de cale ferată în Moldova. Chișinăul și Kievul au încheiat un memorandum

17:10

Fundația Constantin Mimi — Castel Art prezintă expoziția de artă plastică românească «Art Safari» care are loc în perioada 22 mai — 15 iunie 2023, la Castel Mimi, s. Bulboaca, raionul Anenii Noi. Evenimentul este dedicat femeilor din arta românească și își propune să aducă în atenția publicului o serie importantă de picturi semnate de femeile extraordinare care au contribuit semnificativ la crearea istoriei artei în România. Lucrările prezentate completează viziunea […]