După o finală incendiară decisă la penalty, Sevilia își adjudecâ pentru a 7-a oară  Europa League

10:40

Premierul Dorin Recean vine astăzi în Parlament pentru a solicita Legislativului prelungirea stării de urgență. Moldova, deja, de doi ani se află în situația dată. Anterior Guvernul a venit cu propunerea privind prelungirea pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 iunie 2023, a stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Tot ... LIVE: Ședința Parlamentului – Premierul Recean vine să solicite deputaților prelungirea stării de urgență – Va fi examinat și proiectul de modificare a datei și numele sărbătorii de 9 mai The post LIVE: Ședința Parlamentului – Premierul Recean vine să solicite deputaților prelungirea stării de urgență – Va fi examinat și proiectul de modificare a datei și numele sărbătorii de 9 mai appeared first on Politik.