BCE: Stabilitatea financiară a zonei euro este fragilă, după turbulenţele din SUA şi Elveţia

Băncile din SUA reîncep să fi­nanţeze achiziţii pe datorie după un an dureros în care comisioanele au scă­zut puternic, scrie Financial Times. În ultimele luni, băncile au îm­pru­mutat miliarde de dolari pentru finanţarea de achiziţii pe datorie rea­lizate de Apollo Global, Elliott Ma­nagement, Blackstone şi Veritas Capital. Este o evoluţie benefică pen­tru giganţii din private