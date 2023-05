De ce persoanele cu dizabilități psihosociale și intelectuale sunt victimele prejudecăților?

11:10

De aproape șase ani, Irina Rotari luptă pentru a-i face dreptate fiicei ei, Cristina. Pe când avea 20 de ani, Cristina ar fi fost torturată în Spitalul clinic de psihiatrie din orașul Codru. IRINA ROTARI, mama Cristinei Rotari: Au bătut-o, au legat-o de pat, cu teul au împins-o. Au legat-o de pat. Ea are vânătăi […]