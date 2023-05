O nouă expoziție ART SAFARI se deschide la Bulboaca

18:20

Să presupunem că i-ai vândut cuiva un automobil și a venit momentul să primești banii. În cazul în care cumpărătorul vine și ți-i dă cum v-ați înțeles, nu e nicio problemă, dar dacă acesta refuză sub orice formă să facă acest lucru, poți merge în instanța de judecată. După ce ai primit la mână o […]