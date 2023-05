Ziua de 1 iunie ar putea fi inclusă în lista zilelor de sărbătoare nelucrătoare

12:00

Finalul acestei primăveri a fost umbrit de dispariția uneia dintre cele mai mari artiste a tuturor timpurilor.Tina Turner, „Regina Rock’n Roll-ului”, a încetat din viață pe 24 mai, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală, în casa ei de lângă Zurich, Elveția. Este prima femeie și primul artist de culoare ajuns pe coperta renumitei reviste „Rolling Stone”, care a clasat-o în topul celor mai mari 100 de artiști ai tuturor timpurilor. În 1986, a primit o stea pe „Hollywood Walk of Fame”. Având peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume, a fost unul dintre cei mai bine vânduți artiști muzicali ai Statelor Unite ale Americii. A câștigat 12 premii Grammy. Printre cele mai celebre melodii ale sale se numără: „Private dancer”, „What's love got to do with it”, „Simply the best”, „Golden eye” etc.Repere din cariera sa și detalii mai puțin cunoscute din viața privată a legendarei Tina Turner vă prezentăm în articolul care urmează.