Primul președinte homosexual din istoria Letoniei: Edgars Rinkevics a câștigat alegerile

Consiliul Uniunii Europene a decis, pe 30 mai, să-i sancționeze pe Ilan Șor, Marina Tauber, Vladimir Plahotniuc, Gheorghe Cavcaliuc și Igor Ceaika, cofondatorul Uniunii de afaceri moldo-rusă, care sunt acuzați că vor să destabilizeze situația din Republica Moldova. Sancțiunile impuse de UE la cererea Ministerului de Externe din România vizează înghețarea fondurilor deținut de aceste […]