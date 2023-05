Un fost premier le sugerează guvernanților că au pierdut măsura după ce și-au croit salarii de 50 de mii de lei pentru miniștri

17:00

Doi oameni au murit, iar 12 au fost grav răniți după ce un microbuz de pe ruta Chișinău-Ocnița și o mașină de model Opel s-au ciocnit violent. Tragedia s-a produs între localitățile Mălăiești și Fedoreucadin raionul Orhei. Poliția investighează circumstanțele. În presă au apărut imagini terifiante de la locul accidentului unde printre fiarele distorsionate mai ... Imagini terifiante de la accidentul de la Orhei – Fiare distorsionate, ambulanțe și zeci de oameni care au dat o mână de ajutor răniților