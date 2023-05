Dodon a publicat reacția „prietenului” său Ceaika la sancțiunile UE: Vom continua să ajutăm poporul frățesc moldovenesc

02:00

Dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, ajunge în judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău luni, 29 mai, în absența învinuitului. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție. Potrivit sursei citate, Curtea de Apel a respins recursul avocaților lui Plahotniuc și a menținut fără modificări […] The post „Frauda bancară”: Dosarul în care este vizat Plahotniuc ajunge pe masa judecătorilor appeared first on NewsMaker.