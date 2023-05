FOTO Simbol LGBT la careul unei școli din Strășeni? Explicația directoarei, după explozia de critici

21:00

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova reacționează la propunerea Guvernului de a majora de aproape două ori salariile miniștri. Magistrații susțin că proiectul de lege, inclus pe agenda Cabinetului de miniștri din 31 mai, ar institui un „tratament diferențiat” de remunerare între judecători și miniștri, contrar deciziilor Curții Constituționale, care a examinat în repetate rânduri remunerarea […] The post Judecătorii vor salarii de miniștri. De ce proiectul guvernului a provocat indignarea magistraților? appeared first on NewsMaker.