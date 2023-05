Scorpionii sunt plini de energie, iar Taurii au de revendicat o sumă de bani: Ce prezic astrele pentru zodia ta

13:00

A patra angajată a CCRM denunță presiuni din partea Tatainei Vozian, fosta șefă a Direcției generale metodologie, planificare și raportare. „Ca și colegele mele, am primit și eu o cerere prealabilă, în care mi se cere retragerea explicațiilor depuse la Comisia de disciplină, iar ulterior a survenit și o chemare în judecată. Întotdeauna am optat pentru un climat adecvat și prietenos în colectiv și nu tolerez, sub niciun aspect, abuzul sau intimidarea mea din partea oricui ar veni”, a scris Olesa Vîlcu.