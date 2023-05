Summitul Comunității Politice Europene: mizele pentru Moldova

20:50

Zilele Orașului Nisporeni au debutat în forță, iar noi vă oferim o galerie foto exclusivă din prima zi de sărbătoare, cu momente memorabile surprinse în timpul concertului dedicat evenimentului. Aceste imagini vor rămâne în inimile tuturor celor prezenți și ale celor care urmăresc de acasă, ilustrând atmosfera festivă și energia... The post Galerie foto: Prima zi de sărbătoare a Zilelor Orașului Nisporeni – Concertul dedicat evenimentului appeared first on ALBASAT.