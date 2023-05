Tradițional, elevii buni la învățătură din municipiul Orhei au primit premii de până la 5.000 de lei din partea lui Ilan Șor

18:10

NEXTA Ion Chicu anunță că Oleg Cosîh, jurnalist economic, originar din raionul Taraclia, aderă la echipa Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Este absolut necesară implicarea în politică a reprezentanților acestei profesii importante, menite să informeze imparțial, obiectiv și profesionist societatea. Bine ați venit în echipă PDCM, Stimate Coleg!, declară fostul Prim-ministru, Ion Chicu. Dl Cosîh și […] The post Ion Chicu: Sunt bucuros să vă anunță că Oleg Cosîh, jurnalist economic, aderă la echipa PDCM first appeared on NEXTA.