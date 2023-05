Ce atribuții va avea și cine va conduce Centrul Național de Apărare Informațională și Combatere a Propagandei

22:30

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege care prevede principiile, criteriile, condițiile și procedura de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi. Documentul stabilește formele de sprijin financiar pentru localitățile care vor decide să se amalgameze. Acestea includ alocări din bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii, suplinirea bugetelor locale pentru o perioadă de ... Guvernul vrea să fortifice localitățile din Moldova și le invită să fuzioneze benevol pentru a le face mai dezvoltate, populate și prospere.