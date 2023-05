NATO va desfasura trupe suplimentare in Kosovo pentru a reduce violenta. Jens Stoltenberg a anuntat ca 700 de soldati vor fi trimisi in zilele urmatoare in regiune

