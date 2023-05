După indignarea fermierilor, ministrul Bolea declară că Executivul și-a anulat prporiul aviz negativ la proiectul privind rambursarea TVA pentru agricultori

21:50

Guvernul ungar va furniza „toată asistenţa” necesară Republicii Moldova în demersurile sale de a adera la Uniunea Europeană, a declarat miercuri, la Chişinău, ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, notează digi24.ro. Peter Szijjarto a pledat, în urma convorbirilor cu omologul său moldovean Nicu Popescu, pentru extinderea cât mai rapidă a UE şi strângerea cooperării cu ... Ungaria dă asigurări că susține pe deplin parcursul R.Moldova la UE – Chișinăul și Budapesta au abordat și problema revenirii Wizz Air în Moldova The post Ungaria dă asigurări că susține pe deplin parcursul R.Moldova la UE – Chișinăul și Budapesta au abordat și problema revenirii Wizz Air în Moldova appeared first on Politik.