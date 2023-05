UE a anunțat sancționarea persoanelor care amenință stabilitatea și securitatea R. Moldova – Reacția Președintelui Maia Sandu

12:10

Salariile în sectorul public ar urma să crească. „E absurd când miniştrii au salarii mai mici decât muncitorii pe șantier”, spune premierul Recean. Șeful Guvernului a declarat că executivul va propune Parlamentului două rectificări de buget una acum, iar alta prin luna august, în care va fi propusă majorarea salariilor în sectorul public pentru a ... Salariile în sectorul public ar urma să crească – Recean: E absurd când miniştrii au salarii mai mici decât muncitorii pe șantier The post Salariile în sectorul public ar urma să crească – Recean: E absurd când miniştrii au salarii mai mici decât muncitorii pe șantier appeared first on Politik.