FOTO Un cântereț de operă din Moldova și-a organizat nunta în curtea primăriei capitalei. Ceban: deschide o nouă pagină în istoria instituției

19:50

Dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, a fost trimis în judecată. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție. Știre în curs de actualizare… The post „Frauda bancară”: Dosarul în care este vizat Plahotniuc ajunge pe masa judecătorilor appeared first on NewsMaker.