UE a sancționat cinci persoane pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova

Festivalul Național al Dinastiilor de Familii „La izvorul Osoiencilor" revine cu cea de a VI-a ediție. În acest an, evenimentul va avea loc pe 18 iunie și promite să surprindă vizitatorii așa cum reușește să o facă an de an. Festivalul se desfășoară în satul Horești din raionul Fălești și adună la fiecare ediție oameni frumoși, dar și întregi familii promotoare ale folclorului.