Precizări privind corpurile delicte în cauza Platon

11:50

În cadrul unei ședințe importante, Primarul Chișinăului, Ion Ceban, s-a întâlnit cu Unitatea de Implementare a Proiectului UE “MOVE IT like Lublin” și cu experții consorțiului internațional condus de compania Civitta, responsabilă de elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru oraș. Întâlnirea a avut drept scop discutarea procesului de dezvoltare a planului strategic, care va … Articolul Ion Ceban s-a întâlnit cu Unitatea de Implementare a Proiectului UE “MOVE IT like Lublin” și cu experții consorțiului internațional condus de compania Civitta apare prima dată în BreakingNews.