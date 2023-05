Ai economii și vrei să le investești în mod eficient? Vezi ce opțiuni atractive pentru a-ți multiplica banii găsești

13:00

Douăzeci de ani conțin în ei două decenii, o groază de evenimente, întâmplări, schimbări și dorințe de a merge înainte sau de a renunța. Pentru o agenție de publicitate, 20 de ani vin cu provocări, cu nevoia de a te adapta și de a face față vânturilor, valurilor. AGORA organizează pe 5 iunie o nouă ediție de ROOFOFFLINE. De această dată, am intitulat-o MAD about AD și vom pune în lumină piața publicitară autohtonă. Până atunci, am decis să vă deschidem ușile spre lumea agențiilor de publicitate și de comunicare de la noi și să vă permitem să înțelegeți care este esența acestei activități. Primul studiu de caz vine de la INDIGO, una dintre cele mai longevive agenții de publicitate din Republica Moldova.