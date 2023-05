Ministrul Energiei: CSE va oferi ANRE un mecanism de intervenție rapidă în cazul prețurilor diferențiate

20:40

Nicu Popescu: Summitul din 1 iunie - unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice din întregul an la nivel global Summitul Comunității Politice Europene, care se va desfășura la 1 iunie în Republica Moldova, reunind, în premieră, 50 de președinți, prim-miniștri și înalți oficiali europeni, este unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice din întregul an calendaristic la nivel global, afirmă ministrul de Externe, Nicu Popescu. „Pentru Moldova este un eveniment de anvergură ex...