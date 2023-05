Când va fi făcută publică eventuala vizită a lui Zelenski în Moldova? Popescu: Avem confirmări la summit aproape de la toate țările 

10:40

Salvatorii din nordul țării au efectuat o misiune de salvare de la înălțime a unui papagal de rasă. Cazul a avut loc în după amiaza zilei de 27 mai în satul Elizaveta a municipiului Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:08. Potrivit informațiilor înregistrate, un papagal de rasă “ara”, care participă […] The post VIDEO Papagal, salvat de pe vârful unui copac, la Bălți. Pasărea participa la un spectacol de circ appeared first on NewsMaker.