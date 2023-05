Penélope Cruz este încoronată (din nou) drept regina tweedului: aceasta este ținuta ei albă și verde. Ce ținută a purtat?

11:20

Spectacolul „Macbeth" se joacă în cadrul festivalului BITEI- Bienala Teatrului „Eugene Ionesco", pe data de 31 mai, ora 19.00. Festivalul Internațional al Artelor Scenice BITEI 2023, ediția a XIII-a, are loc în perioada 26 mai- 4 iunie În acest an, Festivalul BITEI se va desfășura sub genericul inspirat de piesa Omul cu valize a celebrului