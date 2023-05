Kievul și Moscova sub atac de drone. Ce se întâmplă în capitalele celor două țări

20:10

În acest an, Poliția de Frontieră are un buget mai mare cu 15 la sută, în comparație cu anul precedent. Și, cu toate că partea cea mai consistentă din mijloacele financiare este direcționată pentru salarizarea angajaților, investițiile în tehnologii și în modernizarea echipamentelor sunt la ordinea zilei. În acest an, au fost direcționate 12 milioane de lei pentru procurarea unor sisteme fără pilot noi și, peste 10 milioane au fost alocate pentru mentenanța sistemelor deja existente. Cum le sunt de folos dronele polițiștilor de frontieră, a povestit, în cadrul ediției de vineri, 26 mai, a emisiunii DESCIFRAT, șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi.