NM Espresso: despre lupta Maiei Sandu cu propaganda, circulația restricționată în Chișinău în ziua de 1 iunie și despre invitația lui Schwarznegger în Moldova

17:00

Juriul celebrului Festival de Film de la Cannes a anunțat, pe 27 mai, câștigătorii din acest an. Astfel, premiul Palme d'Or a fost acordat filmului „Anatomy of a Fall", al regizoarei franceze Justine Trieu. Grand Prix-ul i-a revenit regizorului britanic Jonathan Glaser pentru pelicula „The Zone of Interest", iar Premiul Juriului a fost acordat finlandezului […]